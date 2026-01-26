PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall durch Glätte
Am Sonntagnachmittag konnte ein 18-Jähriger nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Ulm (ots)

Der 18-jährige Opel-Fahrer fuhr gegen 16 Uhr die Rathausstraße in Ulm. An der Kreuzung zum Kuhberging stand ein 36-Jähriger mit seinem Ford an der roten Ampel. Der Opel-Fahrer bremste wohl nicht rechtzeitig. Aufgrund der glatten Fahrbahn krachte er in das Heck des Ford. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 5.000 Euro.

++++ 0150832 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

