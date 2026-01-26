POL-UL: (UL) Ulm - Unfall durch Glätte
Am Sonntagnachmittag konnte ein 18-Jähriger nicht mehr rechtzeitig anhalten.
Ulm (ots)
Der 18-jährige Opel-Fahrer fuhr gegen 16 Uhr die Rathausstraße in Ulm. An der Kreuzung zum Kuhberging stand ein 36-Jähriger mit seinem Ford an der roten Ampel. Der Opel-Fahrer bremste wohl nicht rechtzeitig. Aufgrund der glatten Fahrbahn krachte er in das Heck des Ford. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 5.000 Euro.
