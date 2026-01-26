Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Müllsünder ermittelt

In den vergangenen Tagen entsorgte ein Mann seinen Unrat und Elektroschrott neben einem Feldweg bei Laupheim.

Am Sonntag rief ein Zeuge bei der Polizei an, weil ein Unbekannter Abfall auf einer Grünfläche in der Bahnhofstraße abgeladen hatte. Und das nur unweit des eigentlichen Recyclingcenters. Die Polizei kam und hat umfangreich ermittelt. Die Beamten stellten größtenteils Elektroschrott und mehrere Paare alter Schuhe fest. Auch befand sich Hausmüll mit Schriftstücken darunter. Bei der Durchsicht kamen sie dem Täter auf die Spur: Es handelt sich um einen aus Osteuropa stammenden 19-Jährigen, der in den vergangenen Tagen dort wohl nur Teile des Mülls entsorgt hatte. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige.

Hinweis der Polizei: Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Die Polizei leistet mit ihren Ermittlungen ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt. Denn wer die Umwelt schädigt und eine Strafe oder ein Bußgeld bezahlen muss wird sich reiflich überlegen, ob er nicht auch den Umweltgedanken hegen sollte.

