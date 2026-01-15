PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Sögeler Straße - Polizei sucht Zeugen

Lathen (ots)

An der Einmündung Sögeler Straße in Lathen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die L 53 (Sögeler Straße) aus Richtung Sögel in Richtung Lathen. An der Einmündung zu einer Straße, die in Fahrtrichtung Meppen zum Schlagbrückener Weg wird, beabsichtigte der Fahrer nach links abzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 46-jährige Frau mit einem Audi A3 die L 53 aus Richtung Lathen in Richtung Sögel und wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen. Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes des unbekannten Fahrers musste die vorfahrtsberechtigte Frau stark abbremsen. In der Folge kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel sowie einem Verkehrsschild. Der Audi war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Feststellungs- und Wartepflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

