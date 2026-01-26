PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Toilette
Am Montag kam es in einer Ulmer Schule zu einem Brand.

Ulm (ots)

Kurz nach 8 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Ulm aus. Denn in einer Gemeinschaftsschule in der Frauenstraße kam es zum Brand. Die Flammen verschmorten in einer Toilette den Seifenspender, wodurch es zu starker Rauch- und Rußentwicklung kam. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht und der Unterricht konnte nach einer Unterbrechung wieder fortgesetzt werden. Eine Schülerin, die den Brand entdeckte, erlitt wohl leichte Verletzungen da sie Rauch eingeatmet hatte.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll wohl ein zwölfjähriges strafunmündiges Kind das Feuer verursacht haben. Das Mädchen wurde an ihre Mutter übergeben. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

