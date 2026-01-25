PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines E-Scooters in Saarburg-Beurig

Saarburg (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, kam es gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Irscher Straße zu dem Diebstahl eines E-Scooters.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der schwarze E-Scooter durch den Eigentümer im Bereich der auf dem Parkplatz befindlichen Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als dieser kurze Zeit später zurückkehrte und seine Fahrt fortsetzen wollte, war der E-Scooter im Nahbereich nicht mehr auffindbar.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen im Bereich des Lebensmittelmarktes wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-91550
www.pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 21:01

    POL-PDTR: Tannenbaum verursacht Verkehrsunfall auf B 327

    Hermeskeil (ots) - Am 20.01.2026 gegen 07:30 Uhr kollidierte ein PKW auf der B 327 von Malborn kommend in Fahrtrichtung Thiergarten, in Höhe Tiefentalerhof, mit einem auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum. Es entstand Sachschaden am PKW. Der Tannenbaum dürfte beim Transport auf Grund unzureichender Ladungssicherung auf die Bundesstraße gefallen sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:24

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

    Morbach (ots) - Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, zwischen 08:00 - 08:10 Uhr lenkte ein Fahrzeugführer seinen grauen VW Polo gegen den Einkaufwagenunterstand auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Morbach. Dabei wurde ein Fallrohr des Unterstandes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich zu kümmern. Das vordere ...

    mehr
