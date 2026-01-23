PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht des versuchten Landfriedensbruchs in Hermeskeil
Verstoß gegen das Waffengesetz

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026 um 17:35 Uhr teilt ein 15-jähriger Jugendlicher der Polizeiinspektion Hermeskeil über Notruf mit, dass er Hinweise zu 20-30 jugendlichen bzw. heranwachsenden Personen habe, welche sich in der Ortslage Morbach versammelt hätten. Diese Personen hätten gerade einen Bus der VRT mit dem Ziel Hermeskeil bestiegen. Des Weiteren gab der Mitteiler an, dass diese Personengruppe mit Messern, Baseballschlägern und weiteren Schlagwerkzeugen (Eisenstangen) bewaffnet seien. Nach Angaben des Mitteilers wollen die Personen in Hermeskeil auf der Platzfläche des "Neuen Markt" randalieren und Sachbeschädigungen begehen. Der mitgeteilte Bus konnte von Kräften der PI Hermeskeil um 18:15 Uhr auf der B 327 in Höhe der Ortslage Malborn festgestellt und zu der Kontrollörtlichkeit Hermeskeil-Höfchen geleitet werden. Im Bus konnten insgesamt 31 Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 21 Jahren festgestellt werden. Die Personen wurden durch Kräfte der PI Hermeskeil und Beamte der umliegenden Dienststellen einer Personenkontrolle unterzogen. Nach Identitätsfeststellung und Durchsuchung der Personen und des Busses konnten insgesamt 5 Messer und ein Tierabwehrspray sichergestellt werden. Bei den Messern handelte es sich u.a. um Einhandmesser. Baseballschläger und sonstiges Schlagwerkzeug wurden weder bei den Personen noch im Bus aufgefunden. Hinweise zur Motivation hinsichtlich dieser versuchten Tatbegehung sind aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen 28 Personen wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des versuchten Landfriedensbruches und fünf Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet. Alle Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aus der Kontrolle entlassen. Die Personen entfernten sich unter polizeilicher Anweisung und Aufsicht in kleinen Gruppen von der Kontrollörtlichkeit. Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-10 oder E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 21:01

    POL-PDTR: Tannenbaum verursacht Verkehrsunfall auf B 327

    Hermeskeil (ots) - Am 20.01.2026 gegen 07:30 Uhr kollidierte ein PKW auf der B 327 von Malborn kommend in Fahrtrichtung Thiergarten, in Höhe Tiefentalerhof, mit einem auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum. Es entstand Sachschaden am PKW. Der Tannenbaum dürfte beim Transport auf Grund unzureichender Ladungssicherung auf die Bundesstraße gefallen sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:24

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

    Morbach (ots) - Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, zwischen 08:00 - 08:10 Uhr lenkte ein Fahrzeugführer seinen grauen VW Polo gegen den Einkaufwagenunterstand auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Morbach. Dabei wurde ein Fallrohr des Unterstandes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich zu kümmern. Das vordere ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 20:45

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Merzkirchen (ots) - Am 21.01.2026 kam es gegen 16:00 Uhr auf der L134 zwischen Merzkirchen und Wincheringen-Bilzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem PKW. Nach derzeitigen Ermittlungsstand überholte der Fahrer des weißen Transporters trotz kurvigem Fahrbahnverlauf einen vorausfahrenden PKW. Während des Überholvorganges kollidierte der Transporter frontal mit einem entgegenkommenden und in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren