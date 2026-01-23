Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht des versuchten Landfriedensbruchs in Hermeskeil

Verstoß gegen das Waffengesetz

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026 um 17:35 Uhr teilt ein 15-jähriger Jugendlicher der Polizeiinspektion Hermeskeil über Notruf mit, dass er Hinweise zu 20-30 jugendlichen bzw. heranwachsenden Personen habe, welche sich in der Ortslage Morbach versammelt hätten. Diese Personen hätten gerade einen Bus der VRT mit dem Ziel Hermeskeil bestiegen. Des Weiteren gab der Mitteiler an, dass diese Personengruppe mit Messern, Baseballschlägern und weiteren Schlagwerkzeugen (Eisenstangen) bewaffnet seien. Nach Angaben des Mitteilers wollen die Personen in Hermeskeil auf der Platzfläche des "Neuen Markt" randalieren und Sachbeschädigungen begehen. Der mitgeteilte Bus konnte von Kräften der PI Hermeskeil um 18:15 Uhr auf der B 327 in Höhe der Ortslage Malborn festgestellt und zu der Kontrollörtlichkeit Hermeskeil-Höfchen geleitet werden. Im Bus konnten insgesamt 31 Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 21 Jahren festgestellt werden. Die Personen wurden durch Kräfte der PI Hermeskeil und Beamte der umliegenden Dienststellen einer Personenkontrolle unterzogen. Nach Identitätsfeststellung und Durchsuchung der Personen und des Busses konnten insgesamt 5 Messer und ein Tierabwehrspray sichergestellt werden. Bei den Messern handelte es sich u.a. um Einhandmesser. Baseballschläger und sonstiges Schlagwerkzeug wurden weder bei den Personen noch im Bus aufgefunden. Hinweise zur Motivation hinsichtlich dieser versuchten Tatbegehung sind aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen 28 Personen wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des versuchten Landfriedensbruches und fünf Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet. Alle Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aus der Kontrolle entlassen. Die Personen entfernten sich unter polizeilicher Anweisung und Aufsicht in kleinen Gruppen von der Kontrollörtlichkeit. Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-10 oder E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen.

