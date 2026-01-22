POL-PDTR: Tannenbaum verursacht Verkehrsunfall auf B 327
Hermeskeil (ots)
Am 20.01.2026 gegen 07:30 Uhr kollidierte ein PKW auf der B 327 von Malborn kommend in Fahrtrichtung Thiergarten, in Höhe Tiefentalerhof, mit einem auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum. Es entstand Sachschaden am PKW. Der Tannenbaum dürfte beim Transport auf Grund unzureichender Ladungssicherung auf die Bundesstraße gefallen sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
