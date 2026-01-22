POL-PDTR: Tannenbaum verursacht Verkehrsunfall auf B 327

Morbach (ots) - Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, zwischen 08:00 - 08:10 Uhr lenkte ein Fahrzeugführer seinen grauen VW Polo gegen den Einkaufwagenunterstand auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Morbach. Dabei wurde ein Fallrohr des Unterstandes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich zu kümmern. Das vordere ...

