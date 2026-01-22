PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tannenbaum verursacht Verkehrsunfall auf B 327

Hermeskeil (ots)

Am 20.01.2026 gegen 07:30 Uhr kollidierte ein PKW auf der B 327 von Malborn kommend in Fahrtrichtung Thiergarten, in Höhe Tiefentalerhof, mit einem auf der Fahrbahn liegenden Tannenbaum. Es entstand Sachschaden am PKW. Der Tannenbaum dürfte beim Transport auf Grund unzureichender Ladungssicherung auf die Bundesstraße gefallen sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermerskeil
06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:24

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

    Morbach (ots) - Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, zwischen 08:00 - 08:10 Uhr lenkte ein Fahrzeugführer seinen grauen VW Polo gegen den Einkaufwagenunterstand auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Morbach. Dabei wurde ein Fallrohr des Unterstandes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich zu kümmern. Das vordere ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 20:45

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Merzkirchen (ots) - Am 21.01.2026 kam es gegen 16:00 Uhr auf der L134 zwischen Merzkirchen und Wincheringen-Bilzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem PKW. Nach derzeitigen Ermittlungsstand überholte der Fahrer des weißen Transporters trotz kurvigem Fahrbahnverlauf einen vorausfahrenden PKW. Während des Überholvorganges kollidierte der Transporter frontal mit einem entgegenkommenden und in ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 20:08

    POL-PDTR: Unnötige und kostenintensive Sachbeschädigung an Absperrschranke

    Fohren-Linden, Feldweg zwischen Lindenstraße und der L348/L169 - Höhe "Schwarzes Wäldchen" (ots) - Im Zeitraum von So., 18.01.2026, ca. 15:00h bis Mi., 21.01.2026, 16:15h wurde durch bislang unbekannte Täter die Absperrschranke, welche den Feldweg von der L348/L169 nach Fohren-Linden, Lindenstraße, versperrt zur Seite gedrückt, höchstwahrscheinlich um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren