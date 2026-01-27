Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Deutlich überladen

Am Montag zog die Polizei einen Klein-Lkw bei Achstetten aus dem Verkehr. Der hatte rund 34 Prozent überladen.

Um 12.15 Uhr fiel der Polizei auf der B30 bei Achsteten ein Lastwagen auf. Deshalb wurde der ausländische Fahrer und sein Lkw auf einem Parkplatz genauer unter die Lupe genommen. Bei einer Überprüfung des 3,5 Tonner kam heraus, dass das tatsächliche Gewicht bei 4,7 Tonnen lag. Somit war der Renault mit rund 34 % deutlich überladen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Laupheim unterbanden die Weiterfahrt des 42-Jährigen. Erst als er seine Ladung teilweise abgeladen hatte, um die 3,5 Tonnen zu gewährleisten, durfte er weiterfahren. Da der aus der Ukraine stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er sofort eine Sicherheitsleistung von 260 Euro bezahlen.

Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahr, die bei Überladung oder falscher Beladung des Fahrzeugs ausgeht. Die Fahrstabilität nimmt ab und das Fahrzeug kann in Kurven ausbrechen, außerdem verlängert sich der Bremsweg deutlich. Damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und riskiert schwerwiegende Folgen. Diese und viele weitere Tipps erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

