Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Hase quert Straße

Am Montag kam es bei Mietingen zu einem Wildunfall.

Ulm (ots)

Um 19.25 Uhr befuhr ein 69-Jähriger die Kreisstraße von Äpfingen in Richtung Baltringen. Dort querte ein Hase die Fahrbahn. Der Mercedes-Fahrer erfasste den Hasen frontal. Durch den Unfall entstand Sachschaden am Pkw von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein, und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen. Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

++++0157620 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell