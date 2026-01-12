PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 12. Januar 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke festgenommen. Gegen den 36-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung vor. Durch die Zahlung der Geldstrafe entging er einer zehntägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
