Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto brennt
Etwa 50.000 Euro Schaden verursachte ein Brand am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Helmholtzstraße aus. Im dortigen Parkhaus brannte ein Renault. Das Feuer griff auf zwei weitere Autos, einen VW und einen Skoda, über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Laut ersten Erkenntnissen nach wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Das Parkhaus blieb nahezu unbeschädigt. Lediglich eine Lampe wurde durch das Feuer zerstört.

++++0156400(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

