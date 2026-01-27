PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Sprinter gegen Tor gerollt
Am Montag kümmerte sich ein Autofahrer nicht um den Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr parkte der Unfallverursacher auf einem Parkplatz im Leimgrubenäcker und verließ es. Die Bremse hatte er wohl nicht ordnungsgemäß angezogen und der Sprinter rollte rückwärts gegen ein Schiebetor. Der Fahrer des Sprinter stieg kurze Zeit später in sein Fahrzeug und fuhr weg. Am Tor entstand ein geschätzter Schaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen.

+++++++ 0157716(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

