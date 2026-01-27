Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfall in Schule

Am Dienstag soll ein Jugendlicher in einer Schule in Ulm einen 17-Jährigen angegriffen haben.

Ulm (ots)

Kurz vor 10 Uhr betrat ein 15-Jähriger eine Schule im Egginger Weg. Der Jugendliche, bei dem es sich um keinen Schüler der Schule handelt, soll wohl versucht haben einen 17-Jährigen im Flur anzugreifen. Mehrere Schüler gingen dazwischen und trennten die beiden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus, da zunächst von einem mit einem Messer bewaffneten Angreifer ausgegangen wurde. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Messer konnte bei ihm hierbei nicht aufgefunden werden. Nach derzeitigem Stand bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Amoktat vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

++++

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell