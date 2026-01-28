Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Container aufgebrochen

Am Dienstag hatte es ein Dieb in Uhingen auf die Kleidung in einem Container abgesehen.

Ein Zeuge beobachtete um 18.15 Uhr, wie ein Mann offensichtlich versuchte, aus einem Container in der Stuttgarter Straße, Höhe Fabrikstraße, Kleidung zu stehlen. Als der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er. Eine Polizeistreife stellte kurz darauf am Container fest, dass das Schloss gewaltsam aufgebrochen war. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob es dem Täter gelang, aus dem Container Kleidung zu stehlen, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter soll etwa 180 cm groß und kräftig sein. Er sah wohl osteuropäisch aus und trug eine gelbe Jacke mit Reflektoren.

