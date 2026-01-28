Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Dienstag in Altheim eine Frau mit dem Auto in den Kreisverkehr ein. Ein Radler stürzte und wurde leicht verletzt.

Um 18.15 Uhr fuhr eine 67-Jährige in der Riedlinger Straße. Sie kam aus Langenenslingen und war in Richtung Riedlingen unterwegs. Auf Höhe der Straße "Zum Kesselbrunnen" fuhr sie in den Kreisverkehr ein und achtete wohl dabei nicht auf den 74-jährigen Radfahrer. Der hatte Vorfahrt. Der Senior prallte gegen die Front des Renault und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

