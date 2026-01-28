Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/B19 - An der Ampel aufgefahren

Am Dienstag kam es an einer Kreuzung bei Herbrechtingen zum Auffahrunfall

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr eine 26-jährige Toyota-Fahrerin auf der B19 von Herbrechtingen in Richtung Autobahn. An der Kreuzung zur B492 bremste sie an einer rot werdenden Ampel ab. Hinter ihr fuhr ein 61-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine. Dieser erkannte die Situation offenbar zu spät. Der Daimler-Benz prallte in das Heck des Toyota. Die 26-Jährige verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Giengen schätzt den Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf 18.000 Euro.

++++0614712

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell