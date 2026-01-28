Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Stoppstelle überfahren und auf Gegenspur geraten

Verletzungen zogen sich drei Personen bei einem Unfall am Dienstag bei Aichelberg zu.

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 27-Jähriger an der Anschlussstelle Aichelberg von der A8 ab. Der Fahrer des Kia hatte wohl an der Stoppstelle nicht angehalten und sei nach rechts auf die Holzmader Straße abgebogen. Wie die Polizei weiter berichtet, geriet der 27-Jährige aus bisher unbekannter Ursache auf die Linksabbiegespur, die zur Auffahrt auf die A8 in Richtung Stuttgart führt. Dort war ein Mercedes unterwegs. Der wurde von einem 49-Jährigen gelenkt. Die beiden Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die beiden Fahrenden und auch der 20-jährige Beifahrer im Mercedes zogen sich leichte Verletzungen zu. Die drei Insassen kamen mit dem Rettungsdienst in Kliniken. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro. Auf den 27-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis:

Bei einem Stoppschild müssen Verkehrsteilnehmer anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

