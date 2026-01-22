PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 458 bei Petersberg - Böckels

Landkreis Fulda (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Donnerstagabend (22.01.), gegen 20.55 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle, dass es auf der Bundesstraße 458 bei Petersberg-Böckels zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer gekommen sei. Vor Ort stellten die entsandten Streifen der Polizeistation Fulda fest, dass neben dem Kradfahrer / Motorroller auch ein Pkw Audi Q 5 aus dem Landkreis Fulda beteiligt war. Der Kradfahrer, ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Fulda, verstarb trotz aller Reanimationsbemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Der Audi Q 5 wurde von einem 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Fulda gefahren, der leicht verletzt wurde und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden konnte. Nach derzeit vorliegenden Informationen fuhren der Motorroller und der Q 5 hintereinander aus Richtung Petersberg kommend in Richtung Dipperz, wobei der Audi den vorausfahrenden Roller so touchierte, dass der Kradfahrer dadurch zu Fall kam. Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wurde die Hinzuziehung eines Gutachters für Unfallanalytik und die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet. Im Rahmen der Unfallaufnahme ist der Bereich der Unfallstelle aktuell (Stand 23.15 Uhr) noch voll gesperrt - eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Nach ersten Feststellungen beläuft sich der Sachschaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

