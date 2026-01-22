Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

69-jähriger Fahrradfahrer verletzt

Fulda. Ein 69-jähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Mittwoch (21.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 13Uhr den Gehweg der Heidelsteinstraße, als es zu einem Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Ford-Fahrerin kam, welche aus einer dortigen Grundstückseinfahrt fahren wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.01.), zwischen 6.30 Uhr und 14 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Breslauer Straße und touchierte den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Kleinbus Fiat Ducato eines 43-jährigen Fahrers aus Rotenburg a.d. Fulda. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel abgefahren

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.01.), zwischen 0 Uhr und 9.10 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Friedrich-Ebert-Straße und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi Lancer. Der Außenspiegel der Fahrerseite wurde komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Montag (19.01.), zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr, parkte eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Hauneck in der Heinrich-Börner-Straße auf dem dortigen Parkplatz des Bahnhofs. Später stellte sie Kratzer an der Fahrertür fest. Der Verursacher hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

12.000 Euro Sachschaden

Niederaula. Am Dienstag (20.01.), gegen 16.50 Uhr, verließ ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Greiz die A7 an der Abfahrt Niederaula und bog auf die B 62 in Richtung Niederaula ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen wendete der Fahrer auf der Bundesstraße sein Fahrzeug, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem 77-jährigen Renault-Fahrer aus Bad Hersfeld kam. Dieser war von Niederjossa in Richtung Niederaula unterwegs. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

