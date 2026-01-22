PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Fahrzeug - Erneuter Diebstahl von Grabschmuck

Fulda (ots)

Diebstahl aus Fahrzeug

Petersberg. Zwischen Dienstagmittag (20.01.), 14.30 Uhr, und Mittwochfrüh (21.01.), 5 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Hünfelder Straße im Ortsteil Steinhaus aus einem grauen Mercedes neben einer Geldbörse auch Zigaretten und Schmuck.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Erneuter Diebstahl von Grabschmuck

Hilders/Ehrenberg. Im Tatzeitraum von Sonntag (18.01.) bis Dienstag (20.01.) kam es auf dem Friedhof im Ortsteil Brand an vier Grabmälern zu Diebstählen von Bronzefiguren. Bei den Diebstählen wurden die Gräber erheblich beschädigt, sodass ein Gesamtsachschaden im vierstelligen Geldwert entstand. Auch in der dortigen Segnungshalle machten sich die Täter an Kerzenhaltern zu schaffen und entfernten dieses gewaltsam aus den Verankerungen.

Auch auf dem Friedhof im Ortsteil Melperts wurde in der Woche zwischen Dienstag (13.01.) und Dienstag (20.01.) eine Bronzefigur gewaltsam entwendet.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Sollten Bürgerinnen und Bürger verdächtige Wahrnehmungen, vor allem im Bereich von Friedhöfen, machen, bitte das Polizeipräsidium Osthessen umgehend telefonisch kontaktieren - oder im Notfall die Notrufnummer 110 wählen.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

