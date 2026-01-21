Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Unbekannte verschafften sich am Dienstag (20.01.), zwischen 1 Uhr und 8.15 Uhr, Zutritt zu einer Gaststätte in der Neustadtstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

