POL-OH: Einbruch in Gaststätte
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Einbruch in Gaststätte
Rotenburg. Unbekannte verschafften sich am Dienstag (20.01.), zwischen 1 Uhr und 8.15 Uhr, Zutritt zu einer Gaststätte in der Neustadtstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Julissa Sauermann
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell