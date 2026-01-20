Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien an Garagentor

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (16.01.), 14 Uhr, bis Montag (19.01.), 6.45 Uhr, beschmierten Unbekannte ein Garagentor auf einem Schulgelände in der Straße "An der Krebsbach" mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell