Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet - Metallstangen entwendet - Diebstahl eines E-Scooters - Einbruch in Gebäude - Versicherungskennzeichen entwendet

Fulda (ots)

Kennzeichenschilder entwendet

Fulda. Zwischen Montagabend (19.01.), 18 Uhr, und Dienstagvormittag (20.01.), 10.50 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Kreuzbergstraße von einem schwarzen Volkswagen Golf die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FD-XV 279". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Metallstangen entwendet

Kalbach. Zwischen Freitag (19.12.) und Dienstag (20.01.) begaben sich Unbekannte in der Gewerbestraße im Ortsteil Mittelkalbach auf ein umzäuntes Betriebsgelände und entwendeten von dort mehrere Rotgussstangen (Kupferlegierung). Der Wert des entwendeten Materials liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Scooters

Fulda. Am Montag (19.01.), zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Frankfurter Straße einen vor einem Einkaufsmarkt abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke "Xiaomi" mit dem angebrachten Versicherungskennzeichen "081 JBM". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gebäude

Hünfeld. Zwischen Donnerstag (15.01.), 15 Uhr, und Montag (19.01.), 8 Uhr, wurde durch Unbekannte in ein derzeit leer stehendes Gebäude in der Großenbacher Straße eingebrochen. Nachdem eine Tür aufgehebelt wurde, entwendeten die Täter diverse dort abgelegte Unterlagen und Schlüssel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versicherungskennzeichen entwendet

Fulda. Am Montag (19.01.), zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Ratgarstraße von einem schwarzen E-Scooter des Herstellers "Segway" das Versicherungskennzeichen "880 YCJ" abgerissen und entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell