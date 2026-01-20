Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen: Neue Hinweise zu Möbelhausbränden in Bad Hersfeld aus dem Jahr 2024

Bad Hersfeld (ots)

Im Februar und Juli 2024 kam es in Bad Hersfeld zum Brand zweier Möbelhäuser (wir haben berichtet).

Seither laufen die Ermittlungen der Bad Hersfelder Kriminalpolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls sowie der Brandstiftung auf Hochtouren. Durch umfangreiche Brandstellenuntersuchungen und Spurensicherungsmaßnahmen konnten die Ermittler feststellen, dass in beiden abgebrannten Möbelhäusern unmittelbar vor dem Brandgeschehen Einbrüche mit der Zielrichtung des Diebstahls von Wertgegenständen verübt worden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand diente die anschließende Legung der Brände der Vernichtung von Spuren.

Da die Beweislage den Verdacht des besonders schweren Diebstahls und der Brandstiftung erhärtet hat, wurden auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Fulda die polizeilichen Ermittlungen nochmals intensiviert.

Nun wenden sich die Strafverfolgungsbehörden mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Wer hat im Bereich der beiden Möbelhäuser verdächtige Beobachtungen gemacht? Möglicherweise sind bereits in den Tagen zuvor Personen oder Fahrzeuge auffällig geworden? Auch privat gefertigte Video- und Fotomaterialien zur Tatzeit am 25. Februar und 8. Juli 2024 im Umfeld der Brandorte könnten für die weiteren Ermittlungen relevant sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Andreas Hellmich,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecher, 0661/924-2703

Julissa Sauermann,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

