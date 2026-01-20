Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (19.01.), gegen 8.10 Uhr, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Eine 18-jährige BWM-Fahrerin befuhr die Pozzistraße und wollte nach rechts in die von-Schleiffras-Straße abbiegen. Aufgrund eines an der Haltestelle wartenden Busses wollte sie diesen auf der Gegenfahrbahn überholen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Opel-Fahrer.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (19.01.), gegen 10.25 Uhr, wurde eine 34-jährige Fußgängerin aus Rotenburg auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug am rechten Arm touchiert. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Trotz eines beginnenden Gesprächs zwischen beiden Verkehrsteilnehmern entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Montag (19.01.), gegen 11.30 Uhr, parkte eine Audi-Fahrerin aus Haunetal auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße aus und kollidierte dabei mit einem dort parkenden Ford. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell