Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Auto - Sachbeschädigung an Toilette - Trickbetrug mit EC-Karte - Versuchter Einbruch - Hebelspuren an Fenster

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Auto

Wartenberg. Im Zeitraum von Montagabend (19.01.), 21 Uhr, bis Dienstagmorgen (20.01.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Mercedes GLC (Kennzeichen: "FD-C 1080") im Wert von rund 25.000 Euro, der in der Straße "Am Hainbach" in Landenhausen geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Toilette

Grebenhain. Unbekannte begaben sich am Dienstag (20.01.), im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 13.15 Uhr, in die Herrentoilette einer Schule in der Hauptstraße und traten dort die Kunststofftüren der Toilettenkabinen ein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug mit EC-Karte

Schotten. Am Dienstag (20.01.), gegen 15 Uhr, wurde eine 70-Jährige aus den Vogelsbergkreis Opfer dreister Trickdiebe. Die Seniorin begab sich in eine Bankfiliale in der Vogelsbergstraße und hob dort Bargeld an einem Geldautomaten ab. Währenddessen machte sie nach derzeitigen Erkenntnissen ein Unbekannter auf einen am Boden liegenden Geldschein aufmerksam und verwickelte sie geschickt in ein Gespräch. Ein Komplize des Unbekannten nutzte die gezielte Ablenkung aus, um mit der noch im Geldautomaten befindlichen EC-Karte der Seniorin einen vierstelligen Betrag abzuheben. Als die Dame dies bemerkte, flüchteten die Unbekannten in Richtung Stadtmitte.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 175 cm groß, untersetzte Statur, dunkler Schnauzbart, dunkle Oberbekleidung

Täter 2: männlich, circa 182 cm groß, schlanke Statur, Dreitagebart, dunkle Oberbekleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl ist vielfältig - Ihre Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Verwenden Sie Geldautomaten in Bankfilialen oder an gut beleuchteten Orten - Achten Sie auf Personen, die sich in ihrem Umfeld befinden oder verdächtig nahe an Sie herantreten - Lassen Sie sich nicht ablenken - Verdecken Sie das Eingabefeld des PINs mit der freien Hand, der Geldbörse oder dem Körper - Notieren Sie den PIN nicht auf der Karte - Achten Sie auf Manipulationen am Geldautomaten (z.B. Ausgabeschacht, Kartenleser, Eingabefeld) - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge

Versuchter Einbruch - Hebelspuren an Fenster

Schotten. Im Zeitraum von Samstag (17.01.), gegen 15 Uhr, bis Dienstag (20.01.), 12 Uhr, versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einem Friseursalon in der Vogelsbergstraße zu verschaffen, indem sie an einer Zugangstür hebelten. Aus bisher ungeklärter Ursache ließen die Unbekannten jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auch an einem Brillenfachgeschäft in der Vogelsberger Straße hebelten Unbekannte im Zeitraum von Samstagmittag (17.01) bis Montagmorgen (19.01.) an einem Fenster und verursachten so einen Sachschaden von rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

