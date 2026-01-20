Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autoaufbrecher waren unterwegs: Zeugen gesucht; Auto geriet in Brand: Feuer griff auf drei weitere Fahrzeuge und Roller über; Zeugensuche nach Ausweichmanöver und anschließender Kollision und mehr

1. Autoaufbrecher waren unterwegs: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Die Beamten des Fachkommissariats in Offenbach haben nach mehreren Autoaufbrüchen die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen der Taten.

Bei einem gelben Mercedes, der am Fahrbahnrand der Ludwigstraße (80er-Hausnummern) parkte, zerstörten die Unbekannten eine Dreiecksscheibe, um in das Fahrzeuginnere langen zu können. Im Anschluss öffneten sie die Verriegelung und klauten aus dem Fahrgastinnenraum zwei Handys und mehrere hundert Euro Bargeld. Durch die Tat, welche sich zwischen Sonntag, 23.15 Uhr und Montag, 9.30 Uhr, ereignete, entstand am Fahrzeug ein Schaden von schätzungsweise 150 Euro.

Auch bei einem schwarzen BMW, welcher am Fahrbahnrand der Straße "Hafeninsel" (30er-Hausnummern) abgestellt war, schlugen Unbekannte zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 8.30 Uhr, eine Autoscheibe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter, die einen Sachschaden von knappen 300 Euro hervorriefen, ohne Beute.

Einen weiteren Fahrzeugaufbruch meldete ein Taxifahrer am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, bei der Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war das Taxi mit OF-Kennzeichen am Fahrbahnrand der Kaiserstraße (100er-Hausnummern) abgestellt, als die Unbekannten ebenfalls eine Scheibe einschlugen. Anschließend öffneten sie die Fahrzeugtür und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Derzeit können noch keine Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe sowie zum möglichen Diebesgut gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

2. Zeugensuche nach Ausweichmanöver und anschließender Kollision - Mühlheim

(me) Die Polizei aus Mühlheim am Main ist derzeit auf der Suche nach einem blauen Wagen mit OF-Kennzeichen, der am Montagmorgen ursächlich für einen Verkehrsunfall gewesen sein soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der bislang unbekannte Wagenlenker mit dem Fahrzeug auf der Steinheimer Straße und missachtete wohl die Vorfahrt eines aus der Stauffenberg Straße kommenden grauen Audis. Um einen Zusammenstoß mit dem Mann und seinem blauen Gefährt zu verhindern, lenkte die 32-jährige Frau nach rechts und verunfallte. Da der andere Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle verließ, ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation (06108 6000-0).

3. Unfallverursacherin gesucht - Rödermark

(me) Bereits vergangenen Dienstag (13. Januar 2026) kam es in Ober-Roden auf der Odenwaldstraße (einstellige Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14.45 Uhr befuhren die beiden Beteiligten die Straße in entgegengesetzte Richtungen und kamen in einer dortigen Engstelle zum Stehen. Nach einem kurzen Austausch soll die bis dato unbekannte Lenkerin ihre Fahrt fortgesetzt und hierbei mit dem blauen VW UP des 26-Jährigen zusammengestoßen sein. Trotz eines Schadens von mehreren hundert Euro habe die Unbekannte ihre Fahrt offenbar unbeeindruckt fortgesetzt. Zeugen des Unfalls nehmen bitte mit der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0) Kontakt auf.

4. Porsche Cayenne angefahren: Zeugen gesucht - Seligenstadt

(me) Einen Schaden von etwa 5.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Autofahrer im Verlauf des Donnerstags an einem schwarzen Wagen an. Der SUV mit OF-Kennzeichen wurde durch seinen Besitzer gegen 7 Uhr auf der Frankfurter Straße (20er-Hausnummern) abgestellt. Gegen 12 Uhr kam der Mann zu seinem Porsche Cayenne zurück und fand die Beschädigungen am linken hinteren Kotflügel vor. Da der Polizei bislang keine Hinweise zum Verursacher vorliegen, sucht diese nun nach Zeugen. Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation in Seligenstadt (06182 8930-0) in Verbindung.

5. Auto geriet in Brand: Feuer griff auf drei weitere Fahrzeuge und Roller über - Dreieich

(fg) Am Dienstagmorgen, gegen 4.15 Uhr, geriet im Ortsteil Sprendlingen im Berliner Ring (einstellige Hausnummern) aus bislang unbekannter Ursache ein Smart in Brand. Das Feuer breitete sich in der Folge auf drei weitere in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge sowie einen Roller aus. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die betroffenen Fahrzeuge wurden durch den Brand teilweise erheblich beschädigt; die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

