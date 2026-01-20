Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeikontrollen mit Schwerpunkt "Drogenerkennung im Straßenverkehr": Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Südosthessen (ots)

(fg) Die Polizei führte am Montag, ab 15 Uhr, gezielte Verkehrskontrollen in zwei eingeteilten Einsatzabschnitten in den Dienstgebieten der Polizeistation Maintal sowie des Polizeireviers Offenbach mit dem Schwerpunkt "Drogenerkennung im Straßenverkehr" durch.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Fahrzeugführer überprüft. Dabei ergaben sich in sechs Fällen Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln und in einem Fall der Hinweis auf Alkoholkonsum; entsprechende Vortests verliefen positiv, sodass Blutentnahmen angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurden. Die Kontrollierten müssen nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen. In zwei weiteren Fällen lagen die Werte im Ordnungswidrigkeitenbereich.

Im Zuge der Kontrollen ahndeten die eingesetzten Beamten zudem 16 Ordnungswidrigkeiten (unter anderem Gurtverstöße), fertigten drei Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei. Der mutmaßlich gestohlene Schlagbohrer wurde vorerst sichergestellt. Außerdem vollstreckten die Verkehrsspezialisten einen Haftbefehl in Höhe von rund 2.400 Euro. Ein Autofahrer war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Neben präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrern auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an. Das Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln / Alkohol beeinträchtigt Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Konzentration erheblich und stellt eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Die Polizei wird auch künftig verstärkt Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfälle zu verhindern.

Offenbach, 20.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

