Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blauer VW Golf angedotzt: Hinweise erbeten; Nach Unfall in Tiefgarage: Zeugensuche der Polizei und Audi A4 touchiert: Wer hat etwas beobachtet?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Blauer VW Golf angedotzt: Hinweise erbeten - Neuberg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher als dieser einen blauen VW Golf, welcher in der Straße "In den Jöckelsäckern" parkte, beschädigte. Laut derzeitigen Ermittlungsstand dotzte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Golf an der Fahrzeugfront an und flüchtete anschließend. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Donnerstag, 14.30 Uhr. Unfallzeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 an die Beamten der Polizeistation Langenselbold.

2. Nach Unfall in Tiefgarage: Zeugensuche der Polizei - Bad Orb

(me) Ein mutmaßlich weißer Wagen fuhr im Verlauf des Samstags gegen einen roten Hyundai und richtete an diesem einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Der Besitzer hatte seinen Genesis gegen 10 Uhr in der Tiefgarage einer Therme in der Horststraße abgestellt. Als der Mann etwa vier Stunden später zu seinem Gefährt mit GN- Kennzeichen zurückkehrte, fand dieser die frischen Beschädigungen am Heck vor. Zeugen, die etwas beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Bad Orb (06052 9148-0) in Verbindung.

3. Audi A4 touchiert: Wer hat etwas beobachtet? - Schlüchtern

(me) Die Fahrertür, die hintere Tür und der Kotflügel oder grob zusammengefasst die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Wagens beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher zwischen Mittwoch und Donnerstag. Der Kombi mit SLÜ-Kennzeichen parkte zum Zeitpunkt des Unfalls in der "Alte Ahlersbacher Straße" (einstellige Hausnummern). In der Zeit zwischen 17 Uhr und 14 Uhr des Folgetages fuhr der Wagenlenker gegen den Audi A4 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei aus Schlüchtern bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 19.01.2026, Pressestelle Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell