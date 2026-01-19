PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Wohnungsbrand: 200.000 Euro Schaden

Bad Orb (ots)

(lei) Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Gretenbachstraße am Samstagnachmittag (wir berichten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6198359) steht nunmehr die Schadenshöhe fest. Diese beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 200.000 Euro. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

