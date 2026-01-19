POL-OF: Eigentümer störte mutmaßliche Einbrecherinnen; 22-Jähriger soll Fußgänger beleidigt und bedroht haben; Beim Überholen zusammengestoßen: Zeugen gesucht und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Erst in Kiosk eingebrochen, dann Spieleautomaten aufgehebelt - Offenbach

(cb) Einbrecher verschafften sich am Sonntag, zwischen 0.50 Uhr und 9 Uhr, durch das Aufhebeln von mehreren Türen Zutritt in den Innenbereich eines Kiosks in der Rathenaustraße (10er-Hausnummern). Im Inneren der Bar begaben sich die Unbekannten anschließend zu zwei aufgestellten Spielautomaten, hebelten diese auf und nahmen die Geldkassetten mit etwa 2.800 Euro Bargeld mit sich. Laut derzeitigen Erkenntnissen richteten die Ganoven einen Sachschaden von etwa 600 Euro an. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Spaziergängerin von Unbekanntem am Kopf gepackt - Offenbach

(cb) Ein Unbekannter sprach am Freitagvormittag eine junge Frau an, die gerade auf einem Fußweg entlang des Heusenstammer Wegs unterwegs war. Der Mann habe sich ihr in den Weg gestellt und sie in ein Gespräch verwickelt. In der weiteren Folge soll er versucht haben, die 24-Jährige nach eigenen Aussagen im Kopfbereich "einzurenken" und verletzte sie hierbei leicht. Die Hintergründe seines Handelns sind bislang unklar. Die Offenbacherin entzog sich der Situation und der Unbekannte flüchtete. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,75 Meter groß - etwa 35 Jahre alt - schwarze, mittellange Haare, nach hinten gekämmt - schwarzer Bart - auffällig gelbliche Zähne - Bekleidung: schwarze Daunenjacke, dunkelblauer Pullover, dunkelgraue Hose mit auffälliger Naht, dunkle Sportschuhe

Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

3. Zeugen gesucht: Schwarzer Passat gegen Poller geschoben - Offenbach

(cb) Ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Unfallbeteiligter an einem schwarzen VW Passat, welcher in der Andréstraße (80er-Hausnummern) am Fahrbahnrand parkte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen touchierte der Unfallverursacher den schwarzen Wagen mit OF-Kennzeichen zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr, auf der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich dieser, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch bei den Beamten des Polizeireviers Offenbach zu melden (069 8098-5100).

4. 22-Jähriger soll Fußgänger beleidigt und bedroht haben - Offenbach / Hanau

(cb) Ein 21-Jähriger überquerte am Samstag, gegen 14 Uhr, in der Seligenstädter Straße (Höhe der 130er-Hausnummern) einen Fußgängerüberweg. Bedingt dadurch mussten Fahrzeuge anhalten. Dies gefiel offenbar einem 22-jährigem Ford-Fahrer nicht, er fuhr neben den Fußgänger und beleidigte diesen. Im anschließenden Wortgefecht stieg Mann aus Langenselbold aus seinem Wagen aus. In der Folge soll er sich vor den Jüngeren gestellt und diesen geschubst haben. Des Weiteren soll er eine einen waffenähnlichen Gegenstand gezeigt haben und den 21 Jahre alten Mann aus Offenbach bedroht haben. Im Anschluss stieg er in sein Fahrzeug und fuhr davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Schutzleute in Hanau festgestellt und kontrolliert werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung zu. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Beamten des Polizeireviers Offenbach.

5. Eigentümer störte mutmaßliche Einbrecherinnen - Heusenstamm

(cb) Als ein Hauseigentümer am Samstagmittag zu seinem Haus in der Straße "Im Sommerfeld" (20er-Hausnummern) zurückkehrte, stellte dieser eine zwischen 20 und 30 Jahre alte, schlanke Frau fest, die gerade sein Grundstück verließ. Als er die Fremde ansprach, flüchtete diese in Richtung Richard-Wimmer-Straße. Eine weitere Frau - diese soll zwischen 15 und 20 Jahren alt, langhaarig und schlank sein - folgte der Älteren. In seinem Haus zurück stellte der Bewohner fest, dass jemand versucht hatte, die Terrassentür sowie ein Küchenfenster aufzuhebeln. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen 12 Uhr und 12.25 Uhr. Ob die beiden Frauen etwas mit dem Einbruch zu tun haben, wird jetzt geprüft. Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um sachdienliche Hinweise.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht: Opel Astra stark beschädigt - Mühlheim am Main

(cb) Die Beamten der Polizeistation Mühlheim am Main suchen Zeugen, welche Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, bei der ein Opel Astra beschädigt wurde. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren blauen Wagen am Donnerstag, gegen 19 Uhr, am Fahrbahnrand der Körnerstraße (10er-Hausnummern) ab. Bei ihrer Rückkehr am Sonntag, gegen 15.50 Uhr, musste sie Beschädigungen in Höhe von etwa 8.000 Euro an der Fahrzeugfront feststellen. Vermutlich, so die ersten Erkenntnisse, beschädigte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken mit seiner Anhängerkupplung den Astra. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Polizeistation Mühlheim (06108 6000-0).

7. Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Heusenstamm

(me) Ein Zweiradfahrer wurde am Freitag im Zuge eines Zusammenstoßes mit einem Auto leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 50-jähriger VW-Lenker auf der Wilhelm-Leuschner-Straße, bog in die Frankfurter Straße ein und stieß hierbei mit einem bereits auf der Straße fahrenden Yamaha-Lenker zusammen. Durch den Aufprall wurde der minderjährige Kradfahrer leicht verletzt. Der entstandene Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizei aus Heusenstamm (06104 6908-0).

8. Beim Überholen zusammengestoßen: Zeugen gesucht - Rödermark

(me) Die Polizei aus Dietzenbach sucht derzeit nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montag (12. Januar 2026) ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren ein Mercedes-Lenker und eine BMW-Fahrerin hintereinander auf der Hauptstraße. Im weiteren Verlauf soll die Frau in ihrem schwarzen Wagen die E-Klasse überholt haben. Da der 31-Jährigen während des Überholvorgangs ein anderes Fahrzeug entgegenkam, musste die Überholende mit ihrem Wagen kurz vor dem Benz wieder einscheren und stieß hierbei mit diesem zusammen. Der Schaden an beiden Autos wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen des Manövers und des anschließenden Zusammenstoßes melden sich bitte auf der Wache der Station (06074 837-0).

9. Zeugensuche nach Auseinandersetzung - Dreieich

(me) Am frühen Sonntagmorgen kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der drei der Beteiligten verletzt wurden. Gegen 0.30 Uhr sollen die beiden Gruppen, auf einer Party in der Straße "Am Kirscheck" (20er-Hausnummern), aus bisher unbekannter Ursache aneinandergeraten sein. In diesem Zusammenhang soll es zu verschiedenen körperlichen Angriffen wie Schlägen und Kopfstößen gekommen sein. Zudem habe einer der Angreifer mit Pfefferspray um sich gesprüht und hierdurch zwei der Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Hinweisgeber setzen sich mit der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 in Verbindung.

10. Nach Drohungen und Schlägen: Schneller Erfolg der Polizei - Hainburg

(me) Die Polizei ermittelt seit Freitag gegen einen 18-Jährigen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und der Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen trafen sich die beiden Akteure gegen 17.30 Uhr offenbar zufällig auf der Offenbacher Landstraße (einstellige Hausnummern). Dort soll der Tatverdächtige einen Minderjährigen aufgefordert haben, diesem Bargeld auszuhändigen. Als der Jugendliche dies verneint, soll ihn sein Kontrahent mehrfach geschlagen haben. Zusätzlich zu den Schlägen wurde der 15-Jährige offenbar bedroht. Nach den Schlägen und drohenden Worten händigte der Teenager seinem Gegenüber seine Umhängetasche aus. Mit der Tasche flüchtete der Tatverdächtige im Anschluss, konnte jedoch im Verlauf des Abends ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann musste unter anderem zur Abgabe einer Blutprobe mit auf die Polizeistation. Die Kriminalpolizei aus Offenbach hat sich dem Fall angenommen. Zeugen melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234.

11. Hyundai offenbar beim Rangieren beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - Hainburg

(me) Am Dienstag wurde ein blauer Kleinwagen vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Auto beschädigt. Die Besitzerin hatte ihren Hyundai gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Auf das Loh" (einstellige Hausnummern) abgestellt. Etwa 45 Minuten später stellte die Dame einen frischen Schaden im Bereich der Beifahrertür des i10 fest. Die Polizei aus Seligenstadt sucht nun nach Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

12. Nach Zusammenstoß: Suche nach weißem Wagen - Seligenstadt

(me) Am Samstag, in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines augenscheinlich weißen Wagens gegen ein in der Kettelerstraße (90er-Hausnummern) geparktes blaues Auto. Durch die Kollision entstand an dem Audi mit OF-Kennzeichen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Da der Verursacher nach dem Zusammenstoß offenbar einfach davonfuhr, sucht die Polizei aus Seligenstadt nun nach Zeugen. Diese nehmen bitte über die Rufnummer 06182 8930-0 Kontakt mit der Wache der Polizeistation auf.

