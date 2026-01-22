Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aufbruch von Zigarettenautomat scheitert - Wechselfallenschwindel

Vogelsbergkreis (ots)

Aufbruch von Zigarettenautomat scheitert

Lauterbach. Am Donnerstag (22.01.), gegen 00.40 Uhr, machten sich Unbekannte in der Eichhofstraße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen und versuchten diesen mit einem derzeit nicht bekannten Werkzeug aufzuschneiden. Hierbei konnten sie von einem Zeugen beobachtet werden und brachen schließlich ihren Versuch ab. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wechselfallenschwindel

Alsfeld. Am Mittwochmittag (21.01.), gegen 12.30 Uhr, wurde eine 64-jährige Frau in der Straße "Schnepfenhain" durch eine unbekannte männliche Person angesprochen. Diese bat die Frau darum, ihr einen Euro zu wechseln. Während die 64-Jährige das Münzfach ihrer Geldbörse nach passenden Münzen durchsuchte, gelang es der unbekannten Person sich durch gezielte Ablenkung Zugriff auf das Banknotenfach zu verschaffen und unbemerkt die dort befindlichen Scheine an sich zu nehmen. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Auch eine 69-Jährige wurde zum gleichen Tatzeitpunkt in dieser Straße von einer Person, mit der Bitte Geld zu wechseln, angesprochen. Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete und der unbekannte Täter hineingriff, erkannte sie die Situation und zog ihren Geldbeutel zurück. Der Täter entfernte sich daraufhin in Richtung Altstadt.

In beiden Fällen kann die Person wie folgt beschrieben werden: südländisches Erscheinungsbild, normale bis sportliche Figur, 30-40 Jahre alt, schwarze kurze Haare, Vollbart, dunkel gekleidet, freundliches Auftreten

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechselgeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portemonnaie zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

