POL-UL: (GP) Geislingen - Vorfahrt missachtet
Unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Unfall am Dienstag.
Ulm (ots)
Kurz vor 6 Uhr fuhr der 70-Jährige mit seinem Mercedes in der Karlstraße in Richtung Innenstadt. Beim Einfahren in die Eberhardstraße missachtete er die Vorfahrt eines Ford, der in Richtung Amstetten fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.
