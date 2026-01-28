Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Gegen Mauer gefahren

Nicht mehr fahrbereit war am Mittwoch das Auto eines 67-Jährigen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr fuhr der 67-Jährige in seinem Opel in der Brunnengasse und bog nach rechts in die Hauptstraße ab. Eigenen Angaben zufolge verlor er auf einer glatten Stelle die Kontrolle über sein Auto. Deshalb kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Dadurch wurde der Opel derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0169870(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

