Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Hochwertiges Auto gestohlen
In der Nacht auf Dienstag stahlen Unbekannte in Herbrechtingen ein Auto.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Dienstag hatten es Unbekannte auf einen hochwertigen Geländewagen abgesehen. Der blaue FCA RAM 1500 stand verschlossen auf einem Firmengelände. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Auto kein Kennzeichen montiert. Der Polizeiposten Herbrechtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Tel. 07324/ 919014 entgegen.

++++ 0164310 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

