Ulm (ots) - Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf der Eythstraße. Dort bog er an der Ampel nach links in die Stuttgarter Straße ab. Die Ampel schaltete wohl gerade von grün auf rot um. Eine 33-jährige Mazda-Fahrerin fuhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte. Da die Ampel gerade umschaltete, fuhr ...

mehr