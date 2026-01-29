Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Poser kontrolliert

Am Mittwoch zog die Polizei in Göppingen einen 22-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr ließ der 22-jährige Poser in der Stuttgarter Straße in Göppingen seinen Motor aufheulen. Eine Polizeistreife aus Göppingen beobachtet kurz darauf, wie der Fahrer seinen weißen Mercedes AMG unnötig beschleunigte, wiederholt den Fahrstreifen wechselte und dabei mehrere Fahrzeuge überholte. Aufgrund seiner aggressiven und lärmenden Fahrweise zogen die Beamten den Mercedes-Fahrer kurz danach zu einer Kontrolle aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle zeigte sich der 22-Jährige völlig uneinsichtig. Er musste wiederholt aufgefordert werden, seine Dokumente zur Kontrolle auszuhändigen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass andere Verkehrsteilnehmer durch seine riskante Fahrweise gefährdet wurden, bittet die Polizei Göppingen um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/632360.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

++++0176348 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell