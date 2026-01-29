Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unfallverursacher fährt weiter

Am Mittwoch kümmerte sich ein Autofahrer nicht um den Schaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Ulmer Straße. Am Straßenrand parkte ein Sattelzug, um Autos abzuladen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen die linke hintere Seite des Sattelaufliegers. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Fahrzeugteile des Unfallverursachers blieben zurück. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er sich bei dem gesuchten Auto um einen weißen VW Polo im Baujahr zwischen 2013 und 2017 handeln. Die Polizei Eislingen nimmt Hinweise unter Tel. 07161/8510 entgegen. Am Sattelauflieger entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

+++++++ 0174783 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell