Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Stromkasten beschädigt

Am Mittwoch fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Stromkasten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch. Zwischen Salach und Bärenbachtal stand an einem Wiesenrand ein Stromkasten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr wohl beim Rückwärtsfahren ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Stromkasten und beschädigte diesen. Das Verursacherfahrzeug dürfe einen Heckschaden haben. Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verursacher.

