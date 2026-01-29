PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Stromkasten beschädigt
Am Mittwoch fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Stromkasten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch. Zwischen Salach und Bärenbachtal stand an einem Wiesenrand ein Stromkasten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr wohl beim Rückwärtsfahren ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Stromkasten und beschädigte diesen. Das Verursacherfahrzeug dürfe einen Heckschaden haben. Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verursacher.

+++++++ 0174745 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren