POL-UL: (HDH) Nerenstetten

A7 - Zwei Unfälle direkt hintereinander

Zu geringer Abstand führte wohl zu einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A7 bei Nerenstetten und löste einen Folgeunfall aus.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 33-jähriger VW-Tiguan-Fahrer auf der A7 in Richtung Würzburg auf der linken Fahrspur. Auf Höhe von Nerenstetten bremste der Verkehr stark ab. Um einen Unfall zu vermeiden, wechselte der Fahrer auf den rechten Fahrstreifen. Hinter ihm fuhr ein 27-jähriger VW-Polo-Fahrer, der ebenfalls versuchte auf die rechte Spur auszuweichen. Da er wohl zu wenig Abstand hielt, konnte ein Zusammenstoß mit dem VW-Tiguan jedoch nicht verhindert werden. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Der Schaden an den beiden fahrbereiten Autos wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme ereignete sich ein Folgeunfall. Bei diesem war ein 66-jähriger Klein-LKW-Fahrer offenbar durch die Unfallaufnahme abgelenkt und übersah, dass der vorausfahrende 58-jährige mit seinem Opel bremste. Es kam zum Unfall. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden am VW und Opel wird auf 1.500 Euro geschätzt.

