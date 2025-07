Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250711 - 0700 Frankfurt - Bockenheim: Schwere Brandstiftung an Wohnhaus - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Donnerstag (10. Juli 2025) auf Freitag (11.Juli 2025) setzten Unbekannte zwei Müllcontainer in Brand, diese beschädigten ein Wohnhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 01:55 Uhr bemerkte eine Zeugin, dass zwei Müllcontainer in der Straße "An der Dammheide" in Brand standen. Der Brand beschädigte die Hausfassade, sowie die Gebäudesubstanz eines anliegenden Mehrfamilienhauses. Kurz nach Meldung konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschen, Personen wurden nicht verletzt. Nach aktuellen Schätzungen entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei Frankfurt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell