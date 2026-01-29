PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Reh gewildert
Am Mittwoch erlegte ein Unbekannter ein Reh bei Bezgenriet.

Ulm (ots)

Im Bereich Guldenöschle entdeckte ein Zeuge das erlegte Reh am späten Vormittag. Vermutlich in den Nachtstunden erschoss ein Unbekannter das Wildtier. Mutmaßlich kam ein Kleinkalibergewehr zum Einsatz. Der Wilderer zerlegte das Tier dann im Anschluss fachgerecht und schnitt mehrere Fleischteile aus dem Wildkörper. Den Rest des Kadavers ließ er liegen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++ 0171950(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

