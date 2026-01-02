Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Fahrzeugbrand in Saarn

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht zum Freitag, den 2. Januar, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 03:00 Uhr zu einem Brandeinsatz im Stadtteil Saarn alarmiert. Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Remscheider Straße war ein Personenkraftwagen in Brand geraten.

Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte der Feuerwache Broich bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein PKW stand bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Durch die starke Hitzeentwicklung hatte das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits auf ein zweites, unmittelbar benachbartes Fahrzeug übergegriffen.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein. Ein Trupp unter Atemschutz brachte die Flammen zügig unter Kontrolle und löschte beide Fahrzeuge ab. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden; eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Der Einsatz für die Feuerwehr war nach rund 60 Minuten beendet. Im Bereich des Parkplatzes kam es während der Maßnahmen lediglich zu kurzzeitigen Einschränkungen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

