PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Fahrzeugbrand in Saarn

FW-MH: Fahrzeugbrand in Saarn
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht zum Freitag, den 2. Januar, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 03:00 Uhr zu einem Brandeinsatz im Stadtteil Saarn alarmiert. Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Remscheider Straße war ein Personenkraftwagen in Brand geraten.

Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte der Feuerwache Broich bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein PKW stand bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Durch die starke Hitzeentwicklung hatte das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits auf ein zweites, unmittelbar benachbartes Fahrzeug übergegriffen.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein. Ein Trupp unter Atemschutz brachte die Flammen zügig unter Kontrolle und löschte beide Fahrzeuge ab. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden; eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Der Einsatz für die Feuerwehr war nach rund 60 Minuten beendet. Im Bereich des Parkplatzes kam es während der Maßnahmen lediglich zu kurzzeitigen Einschränkungen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208-455 92
E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren