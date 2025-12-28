Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Küchenbrand in Wohn- und Geschäftshaus

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntagabend, gegen 22.35 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand im 1. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses auf der Eppinghofer Straße. Durch die Leitstelle wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die Bewohner*innen der Wohnung sowie zahlreiche Bewohner*innen aus den Obergeschossen über den Treppenraum ins Freie begeben. Durch die Feuerwehr wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie zur Kontrolle des Treppenraumes und der in dem Objekt befindlichen Wohnungen eingesetzt. Die Brandbekämpfung wurde mit einem C-Rohr durchgeführt. Vier Personen aus der Brandwohnung wurden durch den Rettungsdienst untersucht, mussten aber im weiteren Verlauf nicht in Krankenhäuser transportiert werden. Nach den Löschmaßnahmen wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt. Die Brandwohnung ist unbewohnbar und wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Bewohner*innen sind bei Bekannten untergekommen.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Eppinghofer Straße in Höhe der Einsatzstelle für rund eine Stunde voll gesperrt werden. (MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell