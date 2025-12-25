Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Anbau in Flammen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Um 04:37 Uhr entsandte die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 und ein weiteres Löschfahrzeug der Wache 2 zu einem Brand. Zuvor gingen mehrere Anrufe auf der Leitstelle ein, die ein Brandereignis in Styrum meldeten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Schadenfeuer auf der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses festgestellt werden. Der Anbau, bestehend aus einer Kochstelle mit Holzüberdachung, stand im Vollbrand. Sofort wurden Löschmaßnahmen eingeleitet, so dass das Feuer nicht auf das Wohngebäude oder die angrenzende Garage übergreifen konnte. Dazu ging ein Trupp unter Atemschutz und unter Nutzung eines Hohlstrahlrohres vor. Die Bewohner mussten kurzzeitig das Wohngebäude verlassen, da dieses leicht verraucht war. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen und der Entrauchung des Gebäudes, konnten die Bewohner wieder in ihr Gebäude. Die Einsatzstelle wurde zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Die Einsatzdauer belief sich auf circa 60 Minuten.

