Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zwei Einsätze durch ausgelöste Heimrauchmelder - eine verletzte Person

Mülheim an der Ruhr (ots)

Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde heute am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.38 Uhr der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr ein ausgelöster Heimrauchmelder auf der Steinkuhle im Ortsteil Altstadt I gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Mülheim zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Wohnung aufgrund von angebranntem Essen leicht verraucht war und sich noch eine Person in der Wohnung befand. Aus diesem Grund wurde die Wohnungseingangstür gewaltsam geöffnet, die Person durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurde die Person in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Die Wohnung wurde anschließend mit Hilfe eines Hochleistungslüfters belüftet. Der Einsatz der Feuerwehr Mülheim war nach zirka 45 Minuten beendet.

Um 13.35 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr erneut durch aufmerksame Nachbarn auf einen ausgelösten Heimrauchmelder hingewiesen. Diesmal befand sich der Einsatzort im Stadtteil Saarn auf der Winsterstraße. Durch die Leitstelle wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der ausgelöste Heimrauchmelder im 2. OG eines Mehrfamilienhauses deutlich zu hören. Aus diesem Grund musste die betroffene Wohnung zur Kontrolle geöffnet werden. Glücklicherweise stellte sich hier heraus, dass es zu keinem Brandereignis gekommen war. Der Grund für die Auslösung des Heimrauchmelders blieb jedoch unklar. Der Einsatz der Feuerwehr Mülheim war nach zirka 35 Minuten beendet.

In beiden Fällen wurde die Einsatzstelle zur Sicherung der Wohnungen an die Polizei übergeben.(TT)

