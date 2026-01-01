Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Ruhige Silvesternacht für Feuerwehr und Rettungsdienst in Mülheim an der Ruhr - 23 Brandeinsätze und 27 Rettungsdiensteinsätze

Mülheim an der Ruhr

In der Silvesternacht von Dienstag auf Mittwoch (31. Dezember 2025 auf 1. Januar 2026) verzeichnete die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr insgesamt ein vergleichsweise ruhiges Einsatzgeschehen. In der Zeit ab Dienstagabend gegen 21:00 Uhr bis Mittwochmorgen um 06:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 23 Brandeinsätzen sowie 27 Rettungsdiensteinsätzen alarmiert. Erfreulicherweise kam es während der Silvesterschicht zu keinen Angriffen auf Einsatzkräfte.

Der Schwerpunkt der Brandeinsätze lag erwartungsgemäß in den Stunden nach dem Jahreswechsel: Von den 23 Brandeinsätzen entfielen 21 Alarmierungen auf die Zeit nach 00:00 Uhr. Insgesamt handelte es sich bei 18 Einsätzen um Kleinbrände (brennende Papiercontainer und Mülltonnen) und einen PKW-Brand, die durch die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr zügig abgelöscht beziehungsweise kontrolliert werden konnten.

Zimmerbrand auf der Leineweberstraße schnell unter Kontrolle

Neben den Kleinbränden wurde die Feuerwehr auch zu einem Zimmerbrand auf der Leineweberstraße alarmiert. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Broich befand sich zum Zeitpunkt der Feststellung in unmittelbarer Nähe bereits mit Löscharbeiten an einem anderen Einsatz beschäftigt. Anwohner machten die Besatzung auf einen Brand auf einem Balkon aufmerksam.

Die Einsatzkräfte alarmierten umgehend weitere Kräfte nach und leiteten parallel die Brandbekämpfung ein. Zeitgleich wurde der Brand von außen mit einem Strahlrohr bekämpft. Zudem ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer zunächst von außen eingedämmt und nach Betreten der betroffenen Wohneinheit im weiteren Verlauf auf dem Balkon endgültig gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz konnte nach rund 40 Minuten beendet werden.

Der Rettungsdienst verzeichnete im selben Zeitraum insgesamt 27 Einsätze. Auch hier blieb die Lage insgesamt ruhig, größere besondere Einsatzlagen traten nicht auf.

Die Berufsfeuerwehr wurde in der Silvesternacht durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Broich und Heißen tatkräftig unterstützt.

