Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Abend des 29.12. kam es zu einem Brandereignis im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Eppinghofer Straße. Nach Eingang der Meldung entsandte die Leitstelle umgehend zwei Löschzüge, den Führungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Dies war dem umsichtigen und engagierten Handeln einzelner Bewohner zu verdanken, die frühzeitig reagierten und ihre Mitbewohner warnten. Nach einer kurzen Erkundung bestätigte sich die Lage. Aus der Kellertür drang dichter Rauch.

Unverzüglich wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung in den Keller vorgeschickt. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss wurden sämtliche Kellerverschläge sorgfältig kontrolliert und der Kellerbereich mit Hochleistungslüftern entraucht.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Für die Dauer der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen musste die Eppinghofer Straße vollständig gesperrt werden.

Dank des vorbildlichen Handelns der Bewohner kam glücklicherweise keine Person zu Schaden. Nach etwa einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Brandursachenermittlung übergeben werden. (CBa)

