POL-RT: Mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben - mehrere Tatverdächtige in Haft - Eigentümer des beschlagnahmten Diebesguts gesucht (Landkreise Esslingen, Tübingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis)

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, und eine auf die Bekämpfung der Einbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit Sitz in Tübingen haben am Mittwoch (28.01.2026) eine überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben. Im Laufe des Tages wurden mit Unterstützung der Polizeipräsidien Einsatz sowie Recklinghausen (NRW) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, offensichtliches Diebesgut in fünfstelligem Wert beschlagnahmt und vier Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren aufgrund von Haftbefehlen festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Eine weitere Person wurde vorläufig festgenommen.

Drei Männern wird zur Last gelegt, sich Ende 2025 zu einer Gruppierung zusammengeschlossen zu haben, um in wechselnder Besetzung Einbrüche in Privatwohnungen zu begehen. So werden den Verdächtigen insgesamt zehn Taten in Ostfildern und Neuhausen (ES), Ammerbuch (TÜ), Merklingen und Laichingen (UL) sowie Göppingen und Uhingen (GP) zugerechnet. Dabei wurden unter anderem Bargeld, Schmuck und Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Gegen einen weiteren Beschuldigten wird wegen Geldwäsche ermittelt. Der vorläufig Festgenommene soll der Gruppierung beim Beseitigen von Beweismitteln geholfen haben.

Den Kriminalbeamten gelang es durch akribische Spurensicherung an den Tatorten sowie zeitintensive Ermittlungen, Verbindungen zwischen den einzelnen Einbrüchen aufzudecken und die Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle, die am Mittwochmorgen zeitgleich vollstreckt wurden.

In Recklinghausen nahmen Beamte des dortigen Polizeipräsidiums mit Unterstützung ihrer Tübinger Kollegen drei Männer im Alter von 22, 37 und 47 Jahren fest und durchsuchten im Stadtgebiet zwei Wohnobjekte, die nach derzeitigem Kenntnisstand zum Aufenthalt zwischen den einzelnen Taten genutzt wurden. Zwei weiteren 25- und 63-jährigen Tatverdächtigen wurden die Einsatzkräfte in Esslingen habhaft. Hier durchsuchten die Ermittler ebenfalls mehrere Wohnungen. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei umfangreiches Beweismaterial. Darunter Bargeld, hochwertige Uhren, Schmuck, Mobiltelefone sowie das mutmaßliche Tatfahrzeug. Bei den beschlagnahmten Wertgegenständen dürfte es sich nach derzeitigem Kenntnisstand überwiegend um Diebesgut handeln.

Bis auf den 25-Jährigen wurden alle Tatverdächtigen, bei denen es sich um kosovarische Staatsangehörige handelt, noch am selben Tag Haftrichtern vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordneten. Die vier Beschuldigten wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Der 25-Jährige befindet sich wieder auf freiem Fuß.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren den Verdächtigen zuzurechnenden Taten sowie möglichen Komplizen dauern an.

Außerdem steht die abschließende Zuordnung der beschlagnahmten Gegenstände zu den einzelnen Taten noch aus. Daher suchen die Kriminalbeamten die Eigentümer der Wertsachen. Ein entsprechendes Lichtbild ist dieser Pressemitteilung beigefügt. Wer darauf sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972 - 2005 oder per Mail unter mailto:ESSLINGEN.KD.K2.WED@polizei.bwl.de zu melden.

