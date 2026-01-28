Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall, Körperverletzung, Flucht vor Kontrolle (Korrektur einer Pressemeldung)

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 59-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Bantlinstraße. Ein 26-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Lkw-Zug MAN auf der Bantlinstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe des Parkhauses übersah er den vorausfahrenden Skoda Fabia der 59-Jährigen. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Skoda von dem Lkw erfasst und drehte sich um 180 Grad. Während der Drehung prallte der Wagen gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen, sodass er ausgehebelt wurde, aber letztendlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Skoda-Fahrerin nachfolgend ins Krankenhaus. Ihr Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Skoda wird auf rund 4.500 Euro geschätzt, der Schaden am Lkw auf etwa 700 Euro. (cw)

Nürtingen (ES): Bei Auseinandersetzung verletzt

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt das Polizeirevier Nürtingen nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Gothaer Straße. Dort gerieten den derzeitigen Erkenntnissen zufolge kurz vor 18.30 Uhr zwei 23-Jährige mit einem Gleichaltrigen in einen Streit, in dessen Verlauf einer des Duos den Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben soll. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (mr)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

In äußerst rücksichtsloser und gefährlicher Art und Weise hat ein 24-Jähriger versucht, sich am frühen Dienstagmorgen einer Verkehrskontrolle in der Ulmer Straße beim Bahnhof Oberesslingen zu entziehen. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem silberfarbenen Citroen C1 mit Reutlinger Kennzeichen auf der Adenauerbrücke unterwegs und bog in die Ulmer Straße ein. Schon beim Zufahren auf die Kontrollstelle fiel auf, dass er ohne Licht fuhr. Beim Erreichen der Kontrollstelle wendete er unvermittelt und flüchtete weiterhin ohne Beleuchtung und mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den beiden Gegenfahrspuren in Richtung Innenstadt. Mindestes zwei ordnungsgemäß entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen und machten den Citroen-Fahrer durch Lichthupe auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Erst auf Höhe der Adenauerbrücke wechselte der 24-Jährige auf die korrekte Spur der Ulmer Straße und konnte letztendlich in einem Hinterhof in der Olgastraße noch am Steuer seines Wagens vorübergehend festgenommen werden. Da er merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Polizeirevier Esslingen sucht nach Zeugen, denen der unbeleuchtete Citroen aufgefallen ist. Insbesondere werden aber die beiden Pkw-Lenker gesucht, die dem auf ihrer Spur entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen mussten. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

