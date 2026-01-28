Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand eines Wohnhauses

Reutlingen (ots)

Denkendorf (ES): Gebäudebrand

Zum Brand eines Wohnhauses sind die Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen in die Klingenstraße gerufen worden. Gegen vier Uhr waren die Einsatzleitstellen von Nachbarn alarmiert worden, weil sie starken Rauch und Flammen aus dem Gebäude bemerkt hatten.Gebäudeb Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten anrückte, stand das Obergeschoss der Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden mehrere Anwohner angrenzender Häuser zunächst kurzfristig evakuiert, konnten aber nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder zurück in ihre Häuser. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich aufgrund des Ausmaßes des Brandes bis kurz nach acht Uhr hin. Zusätzlich war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde aber nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Auch zwei unmittelbar danebenstehende Wohnhäuser erlitten Schäden durch Wasser und Rauchgasniederschlag an den Fassaden, blieben aber bewohnbar. Die entstandenen Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 500.000 Euro summieren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell